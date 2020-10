Dopo due settimane di stop forzato, in quarantena, per la positività al tampone di uno dei membri dello staff di mister Marco Ghirotto, la Pro Cisterna è pronta a tornare in campo.

Dopo le due vittorie nelle prime due giornate di campionato, quindi, i biancazzurri cercano il tris in casa della capolista Vis Sezze in quello che sarà sicuramente il big match della quinta giornata del torneo di Eccellenza girone C.

A parlarci di come si stanno preparando al prossimo impegno il neo acquisto della Pro Gennaro Signorelli, ed il vice allenatore Gianluca Campo.