Carbonia Calcio 1939 0 – 1 Latina Calcio 1932

CARBONIA CALCIO 1939 (4-3-1-2): Carboni, Mastino, Serra (20’ pt Fredrich), Cestaro (14’ st (Stivaletta), Gjuci, Piredda, Cappai, Salvaterra, Isaia (14’ st Cannas), Russu (25’ st Palombi), Soumarè. A disposizione: Bigotti, Bagaglini, Agostinelli, Odianose, Costa. All. Mariotti

LATINA CALCIO 1932 (3-4-3): Alonzi, Pompei, Sevieri, Corsetti, Barberini (45’ st Ricci), Di Emma (23’ st Allegra), Alessandro (20’ st Calabrese), Esposito, Mastrone (42’ st Calagna), Giorgini, Sarritzu (45’ st Atiagli). A disposizione: Gallo, Franchini, Ricci, Bardini, Pastore. All. Scudieri

MARCATORI: 44’ st Sarritzu

ARBITRO: Sacchi di Macerata

Assistenti: Moretti di San Benedetto del Tronto e Singh di Macerata

Ammoniti: 41’ pt Di Emma (L) 24’ st Piredda (C), 30’ st Cappai, 42’ st Sarritzu, 47’ st Cannas

Espulsi: 30’ st Piredda (doppia ammonizione)

Note: recupero 0’ pt e 6’ st

Angoli: Carbonia Calcio 1939 3 – Latina Calcio 1932 6

Note: partita trasmessa in diretta gratuita sui canali social delle due società e sulla pagina ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Con un gol di Sarritzu il Latina torna alla vittoria in campionato, che mancava da due turni, e si rimette in testa alla classifica del girone G davanti al Monterosi che, però, ha giocato due partite in meno dei nerazzurri.

La rete della vittoria arriva allo scadere, con il Latina che da un quarto d’ora circa giocava in superiorità numerica per il rosso al sardo Piredda.