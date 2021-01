Il freddo intenso di questi giorni ha regalato nevicate anche nei paesi della provincia di Latina.

Imbiancato infatti il passo San Nicola ad Itri, ma la neve è arrivata anche a Roccasecca dei Volsci. Cori ha i tetti completamente innevati e le foto che arrivano dal web sono davvero eccezionali. Il Monte Semprevisa è ormai ricoperto da qualche giorno e più di qualcuno ha deciso di raggiungerlo per una gita fuori porta.

Qualche disagio per i residenti. A Cori nei giorni scorsi l’amministrazione aveva provveduto a posizionare sac­chi di sale pron­ti per l’uso imme­di­a­to in prossim­ità delle princi­pali strade, nonché presso gli ingressi degli istituti scolastici. La Pro­tezione Civile di Cori ha messo a dis­po­sizione una venti­na di volon­tari pron­ti ad intervenire, in qualunque eve­nien­za, dovu­ta al mal­tem­po con automezzi, pompe idrovore, sgom­bro neve, sparg­i­men­to sale e rimozione alberi caduti, sup­por­t­ati dall’Ufficio tecnico comunale e dagli agen­ti del­la Polizia Locale, e coor­di­nati dal Cen­tro oper­a­ti­vo comunale.

(Foto del passo di San Nicola ad Itri gentilmente concesse da Francesco Iodice)