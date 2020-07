Torna l’atletica al campo Coni di Latina con la 21esima edizione del Meeting ‘Caccia al minimo‘, resa possibile dalla collaborazione tra Fidal Latina, Atletica Latina 80 ed il Comitato Provinciale di O.P.E.S Latina.

Risultati di sicuro rilievo, sempre nel rispetto delle regole anti-covid, che hanno prolungato l’orario di gara ben oltre le tre ore.

Per quanto riguarda i risultati, una gara decisamente emozionante è stata quella del lancio del disco, con risultati sul filo dei 60 metri maschile e 50 femminile. Ottime misure per le giovani promesse della Atletica Latina 80 con Kevin Ruiu che sfiorava la fettuccia dei 40 metri assicurandosi la partecipazione ai campionati assoluti under 18.

Nel lancio del martello Soraya Galuppi ha scagliato l’attrezzo fino a 47 metri mentre Igor Krivocapic, che ha superato quella soglia allungando il suo personale di otto metri, stacca il biglietto per i nazionali e si accredita tra i migliori specialisti under 16 nazionali.

Passando alla pedana del salto in lungo, Mauro Trivellato vince la sua gara assoluta con un 6,78 per portarsi poi in tribuna a seguire da coach i suoi allievi, a cominciare da Andrea Belvisi, che atterrava a 6,24 precedendo di una manciata di centimetri Leonardo Dalmazio.

Decisamente di rilievo il risultato della diciassettenne Giulia Dovarch . Il suo 5,74 segna la terza prestazione italiana dell’anno under 18 ed anche il record provinciale di categoria, che apparteneva ad una icona cittadina della specialità, Ida Felici. Buona anche la gara della giovanissima Martina Cappa atterrata a 5,19.

Le prove di velocità sono state penalizzate dal vento contrario, che però non ha impedito a Fabio Mastraci, Andrea Terriaca e Salvatore Di Nola di siglare delle buone performance.

I 1500 chiudevano una grande giornata di gare.

Tra le ragazze, secondo posto per Catia Addonisio, che sfiora il muro dei 5 minuti. Tra i maschi, invece, Mario Roani conduce una gara solitaria e ferma il cronometro su un tempo che lo conferma ai vertici nazionali under 18.

La giornata ha visto in gara anche gli under 14 impegnati nei loro biathlon nei quali si è messo in chiara luce Andrea Bernardini.