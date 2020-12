Buon compleanno Latina!

Oggi comoi 88 anni ma non hai le spalle piegate dal tempo, le rughe che solcano il tuo volto, gli occhi malinconici che sentono il peso delle lancette che, inesorabili, segnano i passi.

Sei ancora una bimba accoccolata nel suo mondo, quasi timorosa di alzare la testa per iniziare a camminare e a crescere come la tua età merita.

Sei una vcittà che ha una storia importante sulle spalle, tra le regine di quelle città di Fondazione che hanno affrontato le brutture della guerra, del regime ma anche della rinascita.

Sei rinata più volte, prima dalla palude, poi sotto la bandiera di una Repubblica tanto desiderata quanto figlia del sudore dei cittadini che ti hanno pian piano costruita.

E’ arrivato il momento di uscire dal guscio di inerzia e oblio a cui ti sei condannata per iniziare a conquistare il ruolo che ti spetta nel contesto economico, sociale e culturale.

Non aver timore di chi, pro tempore, salirà e scale del Comune di piazza del Poplo, ribellati alle scelte che non senti tue, trova la forza e il coraggio di dire quello che ritieni più opportuno, rilevante e in linea con quello che vuoi essere da grande.

Il tempo delle paure, dei tentennamenti, dell’indecisione è terminato.

Non farti ingannare dalla retorica e dagli slogan. Guarda chi hai di fronte negli occhi e trova sempre il coraggio di optare per la strada che ritieni più adeguata a te.

Non temere di cadere o di sbagliare perchè saprai rialzarti più forte di prima. Lo hai fatto nel dopo guerra, lo hai fatto dopo la grande crisi economica degli anni Settanta, lo farai ancora e più forte.

Non consentire a nessuno di cancellare la tua storia condannandola ad una inutile e strumentale damnatio memoriae perchè la storia non si cancella proprio per evitare che se ci sono stati degli errori qualcuno possa compierli di nuovo.

Buon compleanno Latina con l’augurio che tutte le tue aspirazioni, tutte le tue potenzialità possano concretizzarsi.

Buon compleanno Latina circondata dall’affetto di chi ti ha costruito, dalla forza di chi ha scelto di continuare a viverti e ad investire in te.

Buon compleanno Latina!