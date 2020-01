“Ho appreso dalla stampa del disappunto del portavoce comunale di Fratelli d’Italia a Cisterna, Vittorio Sambucci, rispetto alle adesioni di quattro nuovi consiglieri al nostro partito. Disappunto che, oltre ad essere fuori luogo, fa sorridere considerato che quando si è di fronte alla crescita del partito che si rappresenta si dovrebbe essere felici e soddisfatti sia per l’ottimo lavoro svolto, e riconosciuto allo stesso Sambucci, sul territorio, sia a fronte degli obiettivi che tutti, ci poniamo sulla scorta del lavoro svolto dal nostro leader Giorgia Meloni”.

Questa la risposta che Enrico Tiero, raggiunto telefonicamente dopo el contestazioni mosse sulla recente entrata di Marco Mazzoli, Luigi Iazzetta, Simonetta Antenucci e l’assessore Alberto Ceri.

“Le eccezioni sollevate sono prive di fondamento. Si cita lo statuto per contestare chi sceglie di aderire a Fratelli d’Italia pur restando in una realtà civica a Cisterna, ma lo stesso statuto non vale quando un caso analogo è consolidato, ormai da quasi quattro anni, in Comune a Latina dove un esponente del nostro partito è capogruppo di una lista civica”.

Insomma si usano due pesi e due misure come se le regole fossero un elastico.

Gioco a cui Tiero non intende soggiacere tanto che rilancia.

“La modalità di iscrizione online è un ottimo strumento per chi condivide il nostro progetto politico di entrare a farne parte. Il tempo dei timbri è stato archiviato, quello che dobbiamo chiedere a chi sceglie di aderire, come accaduto nel caso di Cisterna, a Fratelli d’Italia sono il rispetto delle regole, la condivisione dei valori e della classe dirigente che guida il partito. Tra l’altro deve essere sfuggito a qualcuno che la decisione dei consiglieri di entrare in Fratelli d’Italia era stata anticipata nel corso di una serata conviviale sia al portavoce provinciale che al senatore Lollobrigida che non avevano posto alcun veto in merito”.

Nessuna amarezza quindi per l’attacco subito?

“In politica queste cose accadono ma credo che vadano ricondotte al peso che hanno. Noi andiamo dritti come treni con la determinazione che ci ha consentito in questi mesi di crescere e di attestarci a livelli di consenso mai raggiunti prima. Radicarci ogni giorno di più sui singoli territori è l’unico obiettivo che mi interessa. Le polemiche le lascio agli altri, soprattutto a chi, evidentemente considera il partito come il proprio orticello e vede l’entrata di nuove forze come un pericolo per se stesso”.

Insomma il tempo dei partiti intesi come “riserve indiane” è terminato.

“Nelle prossime settimane Fratelli d’Italia continuerà a crescere e vedrà la proposta di apertura di nuovi circoli in ogni Comune della provincia di Latina a partire da Sezze. Se qualcuno vede queste adesioni e questa crescita del partito in altra maniera non mi riguarda. Se qualcuno crede che lo spirito aggregativo sia un ostacolo c’è un errore di fondo. Su questo ben vengano i confronti aperti a tutti”.