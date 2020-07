La scelta del Governo centrale di inserire la realizzazione della cosiddetta Bretella Cisterna/Valmontone nel decreto ‘Semplificazione’ rappresenta un punto di svolta per tutta la zona nord della pianura pontina.

Ne è fermamente convinto il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, che si batte per la realizzazione dell’opera lontano 2001. Un’opera che, viste le semplificazioni burocratiche previste dal decreto, potrebbe finalmente realizzarsi.

“Sono 19 anni che mi batto per la Bretella Cisterna/Valmontone – dice Carturan – e quella delle scorse ore deve essere accolta da tutto il nostro territorio come una notizia straordinaria”.

Un’opera che Carturan definisce vitale per Cisterna e la pianura pontina tutta.

Un ringraziamento, dal primo cittadino, a coloro che, a livello ministeriali, si sono impegnati per far approvare il progetto.

Ma, conclude Carturan nella nota emessa oggi: “Il nostro impegno non può certo esaurirsi qui, anzi: adesso più che mai bisogna tenere i riflettori puntati sulla questione, sulla gestione commissariale e sui tempi di realizzazione che devono essere i più rapidi possibili”.