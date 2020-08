E’ stata arrestata ieri dagli uomini della Questura di Latina una donna, F.S. classe 1989, accusata di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Una misura emessa dal giudice delle indagini preliminari di Cassino.

L’indagine, condotta dai poliziotti della squadra anticrimine del commissariato di Formia, prende il via dopo la denuncia presentata dalla madre della 31enne, nei confronti della figlia dalla quale veniva sempre più spesso vessata, sia a livello fisico che morale, senza contare le pressanti richieste di soldi. Non solo, spesso la costringeva ad accompagnarla a Napoli per l’acquisto di droga.

In diverse occasioni la donna non esitava minacciare la madre, danneggiando il mobilio per poi aggredirla fisicamente con schiaffi al volto; in una circostanza la violenza è culminata addirittura con un tentativo di strangolamento.

Le indagini hanno permesso di acquisire elementi di prova indiscutibili che hanno portato al provvedimento della custodia in carcere.