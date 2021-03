Da martedì 9 marzo, e fino a fine lavori, l’ufficio postale di Sabaudia, in di piazza dei Caduti a Borgo Vodice resterà chiuso.

E’ l’ente poste a dare la notizia, specificando che la chiusura dovrebbe protrarsi fino a fine mese quando saranno terminati i lavori di manutenzione straordinaria.

In sostituzione, durante tutto il periodo di chiusura, in largo Giulio Cesare 22, sarà disponibile uno sportello dedicato alla clientela dell’ufficio di Borgo Vodice, per le operazioni postali e finanziarie, comprese le attività collegate ai libretti di risparmio e ai conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario.

Lo sportello dedicato sarà disponibile nel consueto orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A disposizione dei cittadini anche la sede di Borgo Montenero, in piazza 4 Ottobre, che osserva orario dal lunedì al venerdì 8.20 – 13.35 e il sabato fino alle ore 12.35.