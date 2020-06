Traffico in tilt questa mattina in entrata e in uscita da Latina.

Sulla rotonda di Borgo Piave due tir in direzione Roma sono rimasti “incastrati”.

Sul posto è arrivata immediatamente una volante della polizia. In uscita si sono create lunghe file mentre parte del traffico in direzione di Borgo Piave si è dirottato verso Terracina allentando la morsa.

Restano i problemi di sempre legati ad un punto di accesso alla città inadeguato sia per il traffico che deve quotidianamente supportare, soprattutto negli orari di massimo afflusso, che per la presenza di una rotonda che non consente ai mezzi pesanti di effettuare in sicurezza le manovre necessarie.