Doveva essere un colpo lampo, visto il metodo scelto, ma qualcosa deve essere andato per il verso sbagliato e, alla fine, i ladri se ne sono andati a mani vuote.

Un’esplosione ha svegliato questa notte, intorno alle 2 e mezzo, tutto borgo Faiti, a Latina. Alcuni malviventi, infatti, hanno provato a far saltare il bancomat dell’ufficio postale di via Conti d’Aquino.

Erano almeno in tre, a quanto mostrato dalle telecamere di sicurezza, col passamontagna. Con ogni probabilità hanno saturato lo sportello automatico con una mistura di gas per poi farlo esplodere. La deflagrazione ha causato non solo la distruzione del bancomat, ma ha anche danneggiato seriamente l’ufficio all’interno.

Fatto sta che alla fine, i ladri non sono riusciti ad arrivare ai soldi, per altro macchiati dal sistema di sicurezza, e si sono allontanati su una berlina grigia lasciandosi alle spalle solo caos e distruzione.

Ad effettuare le indagini i carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina, intervenuti insieme ai vigili del fuoco che hanno dovuto domare un principio di incendio.

Il modo di operare della banda fa pensare a malviventi provenienti da fuori provincia. Ma le indagini proseguono.