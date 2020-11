Numeri impressionanti quelli divulgati oggi nel bollettino ufficiale della Asl di Latina.

Rispetto alla giornata di ieri, si comunica che si sono registrati 316 nuovi casi positivi, distribuiti nei Comuni di Aprilia (24), di Bassiano (1), di Castelforte (1), di Cisterna di Latina (29), di Cori (28), di Fondi (14), di Formia (17), di Gaeta (3), di Itri (1), di Latina (83), di Lenola (4), di Minturno (4), di Monte San Biagio (4), di Norma (2), di Pontinia (5), di Ponza (2), di Priverno (10), di Rocca Massima (5), di Roccagorga (1), di Sabaudia(6), di S.Felice Circeo (1), di Santi Cosma e Damiano (10), di Sermoneta (9), di Sezze (24), di

Sonnino (4), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (23).

A Latina il record assoluto ma un’impennata notevole si è riscontrata anche nei Comuni dei Monti Lepini in particolar modo a Sezze.

Si è registrato il decesso di 1 paziente non residente in provincia e sono arrivvati a

4618 i casi registrati ad oggi con un indice di prevalenza pari a 80,28. Solo 1088 i negativizzati e 69 i decessi. Sugli attuali 3461 positivi sono 3288 quelli seguiti a domicilio.

Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente, sono stati attivati nei Comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno, locali postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2.

La rete ospedaliera continua ad essere sotto stress considerato che oggi si hanno ben 12 volte il numero di casi giornalieri dell’analogo periodo di marzo.

“Il dimensionamento delle rete – spiega l’assessore regionale Alessio D’Amato – è stato fatto sullo scenario peggiore, che vede una ascesa. Per il momento e’ si valutato il raddoppio di posti letto in una situazione di ascesa per le prossime settimane almeno fino a fine novembre. Oggi non siamo al 50% dei posti letto occupati ma non potevamo non basarci sullo scenario peggiore. L’andamento della curva, con il beneficio di inventario, ci indica che probabilmente siamo sulla soglia di plateau e intorno alla meta’ del mese dovremmo vedere una lieve diminuzione”. E’ stato possibile rafforzare la rete con assunzioni personale da inizio emergenza 6.495 assunzioni di cui 3.838 sono a tempo indeterminato.