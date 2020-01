Un Front Office regionale dedicato a fornire informazioni e assistenza ai cittadini per le richieste di pagamento della tassa auto.

Si trova a Latina, in via Duca del Mare, ed oggi è stato al centro di una visita istituzionale dell’assessore al bilancio, Alessandra Sartore e del consigliere regionale del Pd, Enrico Forte

E’ il primo appuntamento dei quattro previsti nelle sedi decentrate. I prossimi incontri si terranno il 20 gennaio a Rieti, il 31 a Frosinone e il 7 febbraio a Viterbo.

La Regione Lazio ha ampliato il numero di sportelli sul territorio in cui ogni cittadino può verificare la propria posizione e presentare un’eventuale memoria difensiva, nel caso ritenesse che la pretesa tributaria relativa alla tassa automobilistica non sia dovuta.



“Dopo l’apertura dello sportello di Front Office della sede regionale di via Rosa Raimondi Garibaldi, punto di riferimento per numerosi cittadini sia di Roma che fuori Roma – ha spiegato la Sartore – abbiamo ritenuto opportuno dedicare ai contribuenti altri quattro sportelli, uno per ogni provincia, in modo da favorire più punti di contatto. Per noi è importante essere sul territorio, far sentire l’amministrazione vicina ai cittadini e rendere dei servizi utili. Con l’apertura degli sportelli decentrati abbiamo ottenuto il duplice obiettivo dell’internalizzazione del servizio, con risparmi sulla gestione delle pratiche e nessun costo istruttorio per il cittadino, ma anche un miglioramento della qualità del servizio stesso, supportando ancora di più il cittadino che ottiene una risposta immediata e da personale competente”.

Dal primo novembre, c’è un’ulteriore novità, per le aree decentrate di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (e dal primo giugno 2020 anche negli sportelli di Roma), i cittadini con disabilità potranno chiedere assistenza, fare richiesta di esenzione dal pagamento della tassa auto recandosi direttamente in uno degli uffici regionali decentrati, grazie all’ampliamento del servizio internalizzato.

“L’incontro di oggi insieme all’assessore Sartore presso la sede regionale di via Duca del Mare è stata una chiara dimostrazione della vicinanza dell’amministrazione regionale al territorio regionale. In particolare, è un’ottima notizia l’ampliamento del servizio di ‘Front Office’ per i cittadini – ha sottolineato Forte – con delle fragilità. L’ufficio della tassa auto di Latina va valorizzato e va potenziato il servizio di internazionalizzazione per rendere il servizio ancora più efficace e immediato”.

L’obiettivo è consegnare all’utente l’informazione e il provvedimento amministrativo attraverso un processo diretto, univoco ed efficace”.



“Il motivo dei nostri roadshow – conclude la Sartore – è quello di toccare con mano questo servizio e contribuire a renderlo ancora più efficace. Gli sportelli di ‘Front Office’ nascono proprio per aumentare la fiducia dei cittadini e utenti verso le attività della Regione attraverso procedure e comportamenti orientati all’accoglienza, alla tutela e alla presa in carico dei loro problemi. E anche per garantire una corretta informazione per prevenire potenziali contenziosi”.