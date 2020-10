La sue quotidiana caccia agli spacciatori di droga lo ha riportato a Latina, quartiere Nicolosi. Stiamo parlando di Vittorio Brumotti, campione di ciclismo freestylee ma soprattutto volto televisivo del programma di Canale 5 Striscia La Notizie.

Chi segue la trasmissione sa che Brumotti, negli ultimi tempi, compie delle vere e proprie incursioni nelle così dette “piazze di spaccio”, ovvero quei luoghi dove venditori e compratori di droga si danno abitualmente appuntamento. Ed il quartiere popolare di fondazione “Nicolosi” ricade perfettamente in questa definizione.

Come di consueto, il nostro eroico ciclista non ha agito totalmente da solo. A monitorare i suoi movimenti gli uomini della Questura, che conclusione del servizio hanno proceduto alla denuncia a piede libero di tre cittadini stranieri, tutti magrebini residenti a Latina da molti anni.

Come sia andata la missione di domenica scorsa non si sa; lo scopriremo solo quando il servizio sarà mandato in onda.