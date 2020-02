”Esprimo solidarietà e vicinanza alla vittima costretta a prostituirsi per rivedere il figlio di sei mesi, sequestrato da una giovane romena e nascosto in una roulotte del campo rom Al Karama di Latina che va chiuso senza se e senza ma! Un plauso ai poliziotti del commissariato di Cisterna per aver arrestato la donna e messo la parola fine ad una storia incredibile, dando la possibilità al bimbo di riabbracciare la madre. Occorre stroncare la malavita e la prostituzione!”.

Questo il commento del coordinatore e deputato della Lega nel Lazio Francesco Zicchieri.

Il riferimento corre all’arresto, avvenuto ieri da parte della polizia, di una donna romena di 28 anni, domiciliata presso il centro di accoglienza Al Karama.

Vicenda che ha riportato alla ribalta il nodo di Al Karama dove da anni tra degrado e abbandono si radicano cellule di criminalità.