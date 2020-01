Ha rischiato la vita per aver ingoiato un soldatino.

I fatti si sono verificati ieri in tarda mattina a Latina.

Si tratta di un bimbo si soli tre anni portato prima al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina e poi trasferito al Bambin Gesù dove è stato sottoposto ad un intervento che ha rimosso l’oggetto che poteva soffocarlo.

I genitori si sono accorti subito dell’accaduto ed hanno chiamato i soccorsi del 118 che immediatamente si sono resi operativi.

Il bimbo resterà ora in osservazione per 48 ore ma non sarebbe in pericolo di vita.