Il coronavirus non fa prigionieri, neanche tra le fasce più indifese della nostra società. E’ di ieri la notizia, infatti, di un bimbo di appena 40 giorni, ricoverato nel reparto pediatria presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia, risultato positivo al sars-cov2.

Il tampone effettuato sul piccolo ha dato esito positivo. Essendo in condizioni tutto sommato buone, i medici hanno deciso di rimandarlo a casa, a Fondi. Con lui anche gli altri piccoli degenti del reparto ed i genitori. Il tutto in via precauzionale.

I locali del reparto sono stati sanificati e sono partite le indagini per verificare ulteriori contagi tra i suoi contatti.