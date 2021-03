E’ stato portato in ospedale nella notte tra giovedì e venerdì; si tratta di un bimbo di appena cinque anni ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti con addosso i segni, evidenti, di un pestaggio.

Non è chiaro se all’ospedale sia stato portato dei familiari o da un’ambulanza, fatto sta che le sue condizioni sono subito apparse serie.

I dottori che lo hanno soccorso hanno avvertito, come di prassi, le forze dell’ordine. La polizia, intervenuta per indagare, ha raccolto le prime testimonianze e, a quanto pare, a ridurre in quel modo il minore sarebbe stato il fratello maggiore, undicenne. Solo l’intervento del padre dei due piccoli avrebbe evitato la tragedia…

Cosa sia effettivamente accaduto non è ancora dato sapere. Solo le indagini delle forze dell’ordine lo scopriranno. Intanto il caso è stato segnalato ai servizi sociali del comune di residenza.

Non risulta, inoltre, che in famiglia ci siano precedenti di violenza.

Il giovane malmenato resta al Goretti in osservazione.