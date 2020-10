Qualche settimana di scuola è stata sufficiente per capire quali sono stati quegli istituti che si sono fatti trovare pronti ad affrontare la nuova situazione di emergenza e quali quelli meno preparati.

Sicuramente positivo il cammino effettuato finora dall’IPS “Alessandro Filosi” di Terracina.

Fin dal primo di settembre, infatti, la dirigente Margherita Silvestre ha avviato un proficuo dialogo con tutto il personale scolastico per una riapertura in sicurezza della scuola.

Tra le decisioni che più hanno funzionato, sinora, sicuramente quella degli orari di ingresso scaglionati per turni: le classi del triennio iniziale con entrata alla ore 8.15, le classi Quarte e Quinte con ingresso alle ore 9.15, vie di accesso differenziate, così come (all’uscita) differenziati sono l’orario e le vie di deflusso. Altra nota di merito quella di aver dedicato un giorno di Didattica Digitale Integrata (cosiddetta DDI) per le classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte.

Tra l’altro è allo studio la possibilità di prevedere un giorno di DDI anche per le classi Prime.

La dottoressa Silvestre si dichiara soddisfatta di ciò che finora tutto il personale scolastico, con grandissimo impegno e dedizione, è riuscito a porre in essere.

Si procede con ritmi a volte frenetici per organizzare la didattica tenendo conto di quanto previsto dalle norme di contenimento e prevenzione del SARS-CoV-2, le difficoltà sono oggettivamente esistenti ed il piano messo a punto aiuta studentesse, studenti e personale tutto della scuola ad affrontare la situazione di emergenza che si sta vivendo.

Le riunioni collegiali si sono finora svolte on-line, le prossime riunioni di Consigli di Classe

saranno egualmente on-line, tramite le due piattaforme che l’Istituto utilizza sia per la

didattica che per la convocazione degli Organi Collegiali.

In questi giorni si sta procedendo a predisporre adeguata informazione anche per gli alunni delle classi Prime e per i loro genitori, perché sia possibile (contribuendo a non creare assembramenti sui mezzi di trasporto almeno per un giorno) prevedere anche per tali classi un giorno in DDI.

Grande attenzione e cura è stata rivolta anche alle studentesse e studenti cosiddetti “fragili” (previa certificata motivazione attestante tale status); per loro sono state attivate procedure finalizzate a predisporre specifiche sessioni di didattica a distanza o di didattica digitale integrata.