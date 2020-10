Vittoria doveva essere e vittoria è stata per Beniamino Maschietto, che vince il ballottaggio ed è il nuovo sindaco di Fondi.

Succede a Salvatore De Meo, del quale è stato vice sindaco e che gli ha “lasciato il posto” nell’ultimo anno, dopo la sua elezione al parlamento europeo.

Maschietto, sostenuto dalla coalizione formata da Lega-Forza Italia e altre civiche, si era presentato al ballottaggio forte del risultato del primo turno, con una vittoria che non ha portato all’elezione diretta per una manciata di voti.

Quando siamo ormai alle battute finali, il distacco tra il neo sindaco e lo sfidante, Luigi Parisella (a sua volta già sindaco di Fondi) è praticamente incolmabile, aggirandosi sul 10%.

Nello specifico, siamo al 54,49% contro 45,51%.

Le prime parole del nuovo sindaco di Fondi, pronunciate con la voce rotta dall’emozione, sono già proiettate al futuro: “In questo momento di grande responsabilità sento grande e forte l’emozione di rappresentare la mia città, la mia terra, i miei concittadini. Devo avere coraggio e fede per essere ancora al servizio di questo territorio, come ho fatto per 26 anni. Ma questa volta sono ancora più orgoglioso perché avere la responsabilità di una grande città ti fa sentire umile e grande allo stesso tempo”.

Come di consueto il ballottaggio ha avuto meno appeal del primo turno, tanto che l’affluenza è calata vistosamente, tanto che alla chiusura dei seggi aveva votato solo il 56,19% degli aventi diritto.