Passo avanti per la riqualificazione del tratto urbano della strada provinciale Litoranea dall’intersezione con la Migliara 47 fino a via dei Tulipani.

La giunta comunale di sabaudia, con deliberazionedel 17 novembre 2020, ha approvato il progetto di fattibilità dell’opera.

Gli interventi puntano a rendere di nuovo agibile e fruibile il percorso stradale caratterizzato al momento da molteplici radici di pino che non garantiscono la sicurezza e l’incolumità pubblica.

“Con questa nuova deliberazione la giunta comunale ribadisce la priorità dell’amministrazione nel settore della sicurezza pubblica e del decoro urbano, andando – commenta il consigliere delegato Sandro Dapit – ad approvare un progetto tra l’altro destinato a ridare nuova luce ad una porzione di territorio con diverse criticità. Con la realizzazione del tratto ciclabile, inoltre, si darà nuovo impulso alla programmazione relativa alla mobilità alternativa e sostenibile intrapresa anche attraverso la progettazione delle Ciclovie del Mare, sottolineando l’importanza di una visione strategica e più ampia in grado di operare connessioni sull’intero territorio comunale”.

In particolare le opere, per un ammontare di 355mila euro, riguardano in primo luogo l’eliminazione delle principali fonti di pericolo a cui seguirà una tranche di lavori per il ripristino dei vecchi marciapiedi e la costruzione di nuovi. Il progetto prevede altresì un tratto di pista ciclabile che coniuga quella esistente di Strada Diversivo Nocchia con la Migliara 47.