Una storia quasi incredibile quella che ha coinvolto un cittadino straniero, che ha violato la legge, ma è stato anche particolarmente sfortunato…

L’uomo, N.R. cittadino tunisino nato nel 1964, è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Latina.

Era finito ai domiciliari presso la propria abitazione per essere già stato fermato, lo scorso novembre, in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della ex moglie.

Lo scorso 4 aprile, poi, veniva sorpreso ad acquistare alcolici in un bar sito sul lungomare. A tradirlo il fatto che a sorprenderlo sia proprio lo stesso poliziotto della Mobile che lo aveva arrestato in precedenza…