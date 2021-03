Baubeach a Sabaudia punta a riaprire in primavera. “In questo momento in cui tutti siamo provati per ciò che l’umanità sta subendo – hanno spiegato gli organizzatori – forse la cosa più intelligente da fare è aggrapparsi a ciò che ci fa semplicemente stare bene. Alle persone che contano, ai luoghi ‘dell’anima’ che ci restituiscono energia e benessere. La prima spiaggia per cani ad essere nata in Italia oltre 20 anni fa, è uno di questi, per i cani e per le persone che hanno a cuore il loro benessere”.

Quest’anno l’Associazione che gestisce questo piccolo paradiso canino, regala a tutti gli umani e ai loro amici a 4 zampe proverà, tempo e situazione Covid permettendo, a riaprire i battenti della spiaggia di Maccarese ad aprile.

Per rendere più veloce l’ingresso in spiaggia e rispettare al meglio le normative in materia di pericoli di assembramento, l’Associazione ha attivato il pre-tesseramento, in modo da poter evitare le file e ottenere degli interessanti bonus. Questo il link per attivarlo: https://www.hellogest.com/ preregistration/baubeach/edit

Ai fini di rispetto e adeguamento alle misure anti – Covid19 adottate dall’Associazione è inoltre obbligatorio compilare e stampare il modulo di autocertificazione in data di accesso in spiaggia. Il documento e la richiesta di iscrizione sono scaricabili al seguente link: https://www.baubeach.net/come- funziona/scheda-di-iscrizione- e-autodichiarazione.html

L’associazione ha anche ottenuto la nuova Certificazione UNI ISO 29993 rilasciata dall’Intertek, Ente di Certificazione accreditato da Accredia, relativamente alla progettazione ed erogazione di corsi di formazione nel campo della cinofilia adattato a contesti turistico ricreativi e del benessere della persona . Baubeach® E’ la prima struttura che in Italia ha acquisito questa importante Certificazione.

Nel sito dell’associazione c’è anche una pagina dedicata all’Officina Zooantropologica, luogo virtuale dove si raccolgono gli studi etologici di persone che sono alla ricerca di un miglioramento della qualità della relazione tra l’umana specie e le altre, in particolare con il Cane. Leggendo queste pagine, si potrà forse apprendere qualcosa in più, ma soprattutto riflettere sul grande valore di questa relazione. È possibile inoltre sottoporre alla segreteria formativa nuovi scritti sull’argomento che verranno vagliati ed eventualmente pubblicati.