di Katiuscia Laneri – “L’interessante intervento del consigliere Tassi, teso alla formazione di un terzo polo con candidature provenienti dalla società civile, pone il problema del peso specifico della sinistra nella nostra città” lo afferma in una nota, Carlo Battaglia del coordinamento provinciale Buona Destra.

“Si dirà che Tassi non appartiene più ad Lbc, che ne è uscito, ma rimane una delle espressioni più significative e qualificanti di quel mondo radical progressista che ha avuto la sua occasione e non l’ha saputa giocare fino in fondo. Eppure è sotto gli occhi di tutti, non certo il malgoverno della cosa pubblica, ma il non governo. Poiché se la giunta Coletta ha brillato per qualcosa, lo ha fatto per la sua completa assenza di progettualità, di risoluzione di problemi annosi, per il rinvio continuo di ogni decisione amministrativa, seppur minima. Complice l’attuale emergenza sanitaria, la città si è chiusa in se stessa, i partiti, anche quelli di opposizione, non svolgono il ruolo di cinghia di trasmissione con la società civile, alla quale poi si guarda per candidature e alleanze, commissariando, per una volta ancora la politica” continua Battaglia.

“Con un centrodestra che attende le decisioni romane e il centrosinistra che utilizzerà ancora il sindaco uscente, si crea un vuoto politico notevole che non può certo essere riempito con il civismo in salsa pontina né con uscite estemporanee di possibili candidati che forse, per carità di Patria, non hanno sufficiente autorevolezza per guidare la nuova amministrazione. Il rinnovamento della sinistra, forse, non è stato certo favorito da LBC, movimento certamente vincitore delle elezioni del 2016 ma che poi non è stato all’altezza della situazione” sottolinea il capo del comitato Latina Centro.

“LBC ha vinto, ma non ha convinto, e a distanza di anni il mantra dell’onestà e dei disastri commessi dalle precedenti amministrazioni, non è francamente più condivisibile. Ed oggi le valutazioni del consigliere Tassi, abbastanza tardive, dimostrano questa tesi, ovvero che la sinistra nuovamente è in crisi, nonostante la ricandidatura del sindaco Coletta, ed è costretta a rivolgersi ad un nuovo civismo come se LBC non provenisse da quel mondo e non avesse vinto proprio per il rigetto dei partiti tradizionali”.

“Intanto, il centrodestra ancora scioccato dal passo di Salvini in debito di credibilità con tutti gli elettori, ma soprattutto con quella destra diffusa nel paese, non parla, non replica, si limita ad attendere che le segreterie romane facciano la quadra”.

Battaglia fa notare una confusione “che regna sovrana nonostante i buoni propositi di unità presunte ed invocate dal centrodestra. Si è ben lontani da iniziare un percorso unitario, quindi una forza autenticamente di destra può andare ad occupare uno spazio lasciato libero dalle giravolte Salviniane, dalle espressioni truci della Meloni, dalla evaporazione di Forza Italia. Insomma, se dicessimo NON PERVENUTO, qualcuno si offende?”

Obiettivo dichiarato: “dare voce alla destra presente nella società, nel mondo del lavoro e della cultura, quella destra che si è allontanata dalla politica ma non per questo è sparita” conclude uno dei coordinatori provinciali di Buona Destra.