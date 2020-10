“Condivido le ragioni della manifestazione nazionale ‘Basta aggressioni agli uomini in divisa’ che mercoledì 14 ottobre vedrà le sigle sindacali delle forze di polizia sfilare a Roma in piazza del Popolo”. Con queste parole il coordinatore di Forza Italia Lazio, il senatore Claudio Fazzone, ha voluto far sentire la propria vicinanza alle forze dell’ordine.

Nel suo intervento, il senatore sottolinea come le forze dell’ordine che dovrebbero essere messe nelle condizioni e soprattutto nello stato d’animo di operare a tutela dei cittadini e della legalità. Contemporaneamente andrebbero tutelate e dotate di mezzi idonei per la propria difesa. Così come ritengo urgente ridare piena dignità alla funzione della polizia attraverso tutele e garanzie funzionali, retribuzioni dignitose e rafforzamento degli organici.

Da parte mia c’è un pieno sostengo alle motivazioni che hanno spinto queste organizzazioni ad una così decisa presa di posizione.

“Il governo Conte – continua Fazzone – solo a parole aveva garantito l’apertura di un tavolo di lavoro su nuovi protocolli operativi e tutele legali, ma in termini concreti niente è stato fatto.

Nel frattempo e nonostante la pandemia in corso, aumentano le aggressioni e contemporaneamente crollano le tutele e le garanzie per gli uomini in divisa.

Vorrei sottolineare come importanti strumenti tecnologici di difesa personale, ovvero le Bodycam e il Taser sono stati richiesti a gran voce dagli operatori della sicurezza, ma anche in questo caso alle parole non sono seguiti i fatti”.

“Ritengo che sia sacrosanto e doveroso – conclude Fazzone – restituire dignità e onore alla divisa. Esprimo quindi il mio totale sostegno per le loro rivendicazioni. Ricordiamoci che difendere le forze dell’ordine significa difendere la Costituzione e i diritti di tutti i cittadini”.