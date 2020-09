Dal bollettino della asl di oggi è venuto fuori un nuovo caso di coronavirus a Bassiano. Non si tratta però, dell’alunna della scuola media, rimasta a contatto con un parente positivo, e per la quale, stamattina, il dirigente scolastico ha deciso di tenere a casa l’intera classe.

La conferma arriva direttamente dal sindaco di Bassiano Domenico Guidi: “Un bel sospiro di sollievo, il fatto che il tampone della ragazzina sia risultato negativo.

Sono convinto che abbiamo preso la decisione giusta nel far rimanere a casa l’intera classe. La prudenza, in questi casi, non è mai troppa”.

La situazione resta, comunque, delicata: “Visto quello che sta succedendo a Roccagorga – dice ancora il sindaco di Bassiano Guidi – meglio stare con le antenne diritte. Per vincere questa battaglia bisogna usare la testa prima dei presidi di prevenzione”.