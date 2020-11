Un importante riconoscimento per il Comune di Bassiano è arrivato direttamente dal Ministero che ha riconosciuto all’Ente lepino 48 posti per il Servizio civile nazionale nel 2021.

Il servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

I progetti approvati vertono su tre filoni principali: promozione e valorizzazione culturale del paese, tutela del territorio e protezione civile

“L’ente non si è mai fermato nonostante l’emergenza covid, anzi siamo stati pro attivi per presentare progettualità che – spiega il sindacoo di Bassiano, Domenico Guidi – non servisse solo a tamponare questo momento, ma che programmasse il prossimo futuro” prosegue “il servizio civile come da sempre in questi anni, è stato un valido supporto per tutti i ragazzi che vogliono fare un’esperienza di grande valore formativo e civile, molti ragazzi della provincia e anche di altre regioni negli ultimi anni hanno scelto Bassiano come meta di crescita professionale e personale segno che ormai è riconosciuto come punto di riferimento per molti”.

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica Italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.