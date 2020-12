Un risultato importante che agevola il lavoro di tutti gli impiegati comunali, già oberati di lavoro in questo periodo di pandemia, quello raggiunto dal comune di Bassiano.

In anticipo rispetto allo scorso anno, infatti, è tra i primi enti in Italia ad approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e la relazione previsionale e programmatica del Bilancio Pluriennale 2021-2023. L’importante documento è stato ratificato nella seduta del consiglio comunale di ieri.

“Ringrazio gli uffici per la solerzia e l’impegno posto per la stesura dei documenti e gli adempimenti posti in essere, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid” dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Costantino Cacciotti, al quale segue il Sindaco Domenico Guidi ”come amministrazione comunale non possiamo che essere fieri di essere probabilmente i primi in Italia ad approvare il bilancio, ma soprattutto e cosa più importante per noi, possiamo programmare gli interventi per i cittadini con scadenze chiare e con una visione programmatica”.