Le basse temperature di questi giorni hanno spinto il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ad emettere un’ordinanza per prorogare l’accensione facoltativa degli impianti termici fino a giovedì 22 aprile 2021.

Il provvedimento è stato emesso per accogliere le istanze giunte da diversi cittadini, tenuto conto delle previsioni climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare delle fasce più deboli della cittadinanza.