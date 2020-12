Operare nel rispetto delle normative e per il bene della comunità. Questo il compito della polizia locale, anche quella di Latina che ieri sera, dopo dopo le 18 (erano scoccate da un quarto d’ora) è intervenuta in un bar del centro per sanzionare il proprietario che non aveva ancora provveduto alla chiusura. Anzi. Seduti ai tavoli dell’esercizio commerciale c’erano ancora diversi clienti.

Come noto, il nuovo dpcm del governo, emanato per cercare di contenere il diffondersi del virus sars coV2, vieta l’apertura di tali esercizi commerciali oltre le 18. Ragion per cui il bar è stato sanzionato e disposta la chiusura per cinque giorni.

A far scattare le sanzioni non il fatto che l’esercizio fosse ancora aperto. Infatti, dopo le 18 bar, pub, ristoranti e locali simili possono restare aperti per offrire il servizio da asporto. In questo caso, però, i clienti erano ancora seduti ai tavoli, e questo non è consentito.

A quanto pare, poi, non sarebbe la prima volta che lo stesso bar viene trovato aperto dopo l’orario di chiusura. Dopo vari avvisi, quindi, gli agenti avrebbero provveduto alla sanzione. I clienti, ancora presenti all’interno dell’attività commerciale, sono stati identificati.