Sequestri per oltre 3,3 milioni di euro, 17 persone indagate.

Questo in sintesi il bilancio dell’operazione “Distrazione fatale” nell’ambito della quale il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo, emesso dal giudice per le indagini preliminari di Roma.

Il provvedimento riguarda quote societarie, disponibilità finanziarie, immobili e terreni nelle province di Latina, Roma, Lucca, L’Aquila, acquisiti con le risorse distratte dal patrimonio di due società fallite nel novembre 2016 e nel marzo 2017.

Una di queste aveva visto decuplicare i propri ricavi d’esercizio a partire dalla primavera del 2009 in virtù dell’ospitalità offerta alle popolazioni colpite dal terremoto utilizzando, a tal fine, alcuni immobili ubicati in Collettara di Scoppito.

La Guardia di finanza ha documentato frodi fiscali e molteplici episodi di distrazione di beni delle società fallite a scopi personali, posti in essere dall’amministratore di fatto con la fattiva collaborazione, tra gli altri, di diversi prestanome e del suo commercialista.

Quota parte delle risorse distratte in modo illecito dal patrimonio aziendale sono state utilizzate per acquistare per evidenti utilità personali anche un appartamento e terreni a Forte dei Marmi ed una villa a Terracina.