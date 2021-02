Uno dei più importanti attori, adesso anche regista, italiano, sta girando in provincia di Latina il suo prossimo film.

A chi è abituato a vedere telecamere ed attori in quel di Sermoneta, Ninfa o magari San Felice e Sabaudia, farà specie sapere che Kim Rossi Stuart (famoso per essere stato, agli inizi, il Ragazzo dal kimono d’oro e, dalle nostre parti, per essere il marito dell’attrice di Latina Ilaria Spada) sta girando ad Aprilia.

Più precisamente, la troupe del regista è stata avvistata alla stazione ferroviaria, esattamente sulla banchina.

Come di consueto, non si sa ancora molto di questo lavoro. Torneremo ad aggiornarvi quando se ne saprà di più.