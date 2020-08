Tre locali di Latina chiusi per l’emergenza pandemia.

Lo ha deciso il sindaco Coletta che ha disposto la chiusura temporanea dello “Scacco Matto” di viale le Corbusier, del “111” in via del Lido e “L’Ombelico” di via Fedele Albanese.

I tre locali, tra il 26 e il 28 luglio, sono stati frequentati da due persone poi risultate positive al Covid-19.

Per questo gli esercizi commerciali saranno temporaneamente chiusi per la pulizia e la sanificazione e fino a nuove disposizioni del Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Latina.