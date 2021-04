Si rinnova il consiglio direttivo dell’Avis di Cisterna. Scade quest’anno, infatti, il quadriennio dell’attuale consiglio direttivo che, quindi, deve essere rinnovato.

“Quest’anno puoi decidere di partecipare attivamente, entrando a far parte del #Consiglio Direttivo che viene eletto ogni 4 anni!” scrivono dall’associazione presieduta da Aldo Maurizi.

C’è tempo fino al 16 aprile per compilare i moduli per la candidatura a membro di organi sociali (allegando la Carta di Identità in corso di validità) e l’autocertificazione Antimafia persone fisiche.

I moduli si possono trovare presso la sede AVIS, a Largo Donatori del Sangue, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.