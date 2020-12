Si sono concluse con cinque indagati le indagini per l’aggressione a due persone, 30enni, avvenuta in via Cesare Battisti, a Latina, lo scorso 15 novembre.

Si tratta di quattro ragazzi ed una ragazza che, stando a quanto accertato dalla polizia dopo aver visionato i filmati della video sorveglianza, hanno selvaggiamente picchiato i due apparentemente senza motivo, se non per una serie di sguardi evidentemente giudicati inopportuni…

A carico dei cinque ci sarebbero indizi talmente evidenti che che la Procura di Latina ha autorizzato una serie di perquisizioni, scattate all’alba di ieri. Provvedimento questo che ha permesso agli agenti di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini.

Un gruppo di poco più che ventenni ben assortito. Uno di cinque sarebbe già conosciuto alle forze dell’ordine per motivi legati alla droga; gli altri, invece, portano cognomi tristemente noti alle cronache locali…

Che ci si trovi di fronte ad una nuova generazione di delinquenti destinata a prendere il posto dei parenti più anziani? Beh, è presto per dirlo ma, come recita il detto, il frutto non cade mai troppo lontano dall’albero.

Per quanto riguarda la ragazza, infine, per ora l’unica sua colpa sarebbe quella di frequentare compagnie rivedibili e di essersi trovata coinvolta nel pestaggio per aver voluto spalleggiare i suoi “amici” in quella pomeriggio che molti vorrebbero, ora, dimenticare.