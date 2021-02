E’ stato arrestato ieri, dagli uomini della Squadra Mobile di Latina, su mandato della Procura della Repubblica.

Si tratta di un 32enne del capoluogo, condannato alla pena di anni 3 e mesi 11 per una rapina portata a termine nel luglio del 2010, quando aveva appena 20 anni.

All’epoca dei fatti, nonostante fosse agli arresti domiciliari, armato di taglierino consumò una rapina presso l’Ufficio Postale di via Enrico Toti in Latina, per poi allontanarsi a bordo di un motociclo rubato e con una refurtiva ammontante a circa novemila euro.

Le successive indagini, condotte dalla Squadra Mobile con l’ausilio della Polizia Scientifica, permisero di raccogliere inconfutabili elementi probatori a carico del rapinatore, tramite l’analisi delle impronte lasciate sul luogo del delitto e alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza.

Al termine delle operazioni di rito, l’arrestato è stato ora tradotto presso la Casa Circondariale di Viterbo per espiare la sua pena.