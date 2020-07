Non si è fatta attendere la risposta di chi oggi guida il Comune capoluogo ai quesiti posti dal portavoce comunale di Fratelli d’Italia, Gianluca Di Cocco.

Oggetto: la realizzazione dell’autostrada Roma – Latina che dovrebbe andare a sostituire l’ormai obsoleta ed inadeguata Pontina.

L’intervento a firma dell’assessore alla mobilità, Dario Bellini, arriva a poche ore di distanza da un altro passo avanti fatto dall’opera, anche in ipotesi, con l’inserimento tra le opere prioritarie per i Governo e la Regione Lazio.

“Sarà stato colpito da un vuoto di memoria perché nel novembre 2018 il consiglio comunale di Latina ha approvato all’unanimità dei presenti, sindaco compreso, una mozione – interviene l’assessore all’ambiente e mobilità, Dario Bellini – presentata dall’opposizione ed emendata dalla maggioranza per impegnare l’amministrazione a supportare e sostenere in qualunque sede istituzionale la realizzazione della Roma-Latina. Una mozione il cui primo firmatario era il consigliere, e oggi Senatore, Nicola Calandrini proprio di Fratelli d’Italia, lo stesso partito di cui Di Cocco è portavoce”.

Una posizione non irrilevante quella ribadita da Bellini considerato che l’opera inciderà in modo sostanziale sull’assetto viario non solo del Lazio ma soprattutto della provincia pontina.

Sulle non meglio identificate rivisitazioni del progetto invece non è questione di scarsa memoria ma di scarse informazioni a disposizione del portavoce comunale di Fratelli d’Italia. Infatti, risulta a questa amministrazione da contatti avuti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che siano in corso valutazioni per apportare modifiche al progetto nel tratto romano e che – conclude Bellini – oltretutto queste modifiche sarebbero utili per abbattere il costo del pedaggio”.