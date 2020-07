Un’anteprima nazionale assoluta, quella che Autoeuropa, concessionario Skoda per Latina e provincia, ha voluto e vuole fare a tutti i suoi clienti.

Presso lo showroom di via Vespucci, è possibile ammirare l’ultima creazione di casa Skoda, o meglio, la sua evoluzione.

Parliamo della Octavia Wagon, che ancora una volta ha spostato in avanti i limiti della sua classe.

Presentata da Guido Barsi, uno dei consulenti commerciali di Skoda, la nuova Octavia ha interni completamente rinnovati e punta decisamente sul comfort, come si sedili ergonomici certificati AGR che garantiscono una comodità di primissimo livello per tutti i passeggeri a bordo.

Il nuovo climatizzatore a tre zone garantisce la giusta temperatura in ogni angolo dell’abitacolo.

Il display dell’infotainment è posizionato al centro ella plancia, in modo da essere fruibile da ogni postazione. Si tratta di un sistema di infotainment MIB di terza generazione, che offre una vasta gamma di servizi.

Il cockpit è completamente digitalizzato, ed offre al guidatore la completa panoramica di quello che succede a bordo e fuori dall’auto.

Decisamente interessante è l’Head up display, che trasmette le informazioni di guida direttamente sul parabrezza, proprio davanti agli occhi del guidatore.

Cambio shift by wire (senza leva) e freno a mano elettronico.

I sistemi i sicurezza sono identici a quelli che è possibile trovare nelle ammiraglie delle più grandi case automobilistiche.

Nuova gamma di motori, diesel 2000 con bassissime emissioni di Co2, meccaniche che vanno dai 110 ai 190 cavalli anche in versione 4×4.

Le versioni benzina sono 1000 e 1500 sia in versione mild ibrid che puramente elettrica con il plug in. In un secondo momento saranno disponibili anche le versioni a metano e gpl.

Presso Autoeuropa, inoltre, sarà possibile approfittare delle tante offerte che l’azienda mette in campo per venire incontro alle esigenze di ogni cliente.