La questura di Latina ha predisposto, per questo periodo, controlli “AntiCovid” finalizzati anche alla sicurezza alimentare. Sulle strade pontine e non solo, pattuglie della del Comando Provinciale della Polizia Stradale di Latina, diretto dal V. Quest. Dr. Gian Luca Porroni, sono vigili alla ricerca di eventuali comportamenti fuori legge.

Proprio nel corso si uno di questi controlli una pattuglia, in servizio sulla SS 148 “Pontina”, intercettava un autocarro, che trasportava carni fresche all’interno del vano di carico, assolutamente non idoneo perché privo di certificazioni ATP oltre che in condizioni precarie.

Venivano fatti intervenire sanitari della ASL preposta che confermavano l’inidoneità del veicolo con intimazione al ripristino e sanificazione del medesimo.

Circolava inoltre senza la prescritta assicurazione obbligatoria, senza certificazione ATP e senza portare al seguito la prescritta busta paga. Ulteriori controlli sono in corso sui veicoli della medesima ditta.

Sono state elevate sanzioni per circa € 1.100,00.

L’attività continuerà anche nei prossimi giorni per garantire sia la sicurezza dei trasporti che quella della filiera alimentare, con particolare attenzione ai trasporti di prodotti freschi.