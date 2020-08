Sono dovuti scendere di corsa da un mezzo del Cotral che stava prendendo fuoco.

Brutta disavventura questa mattina, poco dopo le 8, per un autista ed alcuni, pochi per fortuna, passeggeri di una corsa in autobus che stavano raggiungendo Priverno.

Mentre transitava in via Torretta Rocchigiana, l’autista si è accorto che qualcosa non andava ed ha fermato il bus facendo scendere tutti.

Poco dopo le fiamme hanno avvolto il mezzo che è andato completamente distrutto.

Sul posto i vigili del fuoco ed il personale della polizia locale che ha provveduto a deviare il traffico per agevolare le operazioni di spegnimento.

Quale sia stato il malfunzionamento che ha portato al rogo del mezzo, non è ancora dato saperlo.