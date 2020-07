Auto in fiamme, questa notte, in via Migliara 56, nel comune di Terracina.

Una segnalazione alla centrale operativa del comando di Latina, ha subito messo in moto i vigili del fuoco, recatisi sul posto con la squadra territoriale di Terracina.

Gli operatori trovavano uno vettura, a bordo strada, completamente avvolta nelle fiamme ed iniziavano le operazioni di spegnimento.

Una volta domate e fiamme, i vigili, assieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine accorsi sul posto, procedevano ad un accurato controllo sia del mezzo, che del luogo, per cercare di risalire alle cause dell’evento. Al momento nessuna ipotesi può essere esclusa.

La buona notizia è che non ci sono state persone coinvolte nel rogo.