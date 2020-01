di Daniela Pesoli – Ancora un incidente sulla superstrada 630 Formia-Cassino. Si è verificato nella serata di ieri all’altezza di San Giorgio a Liri.

Coinvolta una sola automobile, una Mini Cooper con alla guida una donna di Cassino. Per cause in corso di accertamento, la macchina è finita in un fosso rimanendo ferita in più parti del corpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna dalla macchina, e i carabinieri.

La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino e non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente, probabilmente favorito dal manto stradale bagnato dalla pioggia, ha riaperto il dibattitto sulla sicurezza della superstrada 630 che continua ad essere teatro di incidenti.