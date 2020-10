Auto in fiamme questa notte a Latina Scalo. Evidente la natura dolosa del gesto, visto che poco lontano dal rottame della macchina sono stati trovati i contenitori del liquido infiammabile usato.

La piccola utilitaria, una Matiz, appartiene ad una famiglia dello scalo, e veniva utilizzata da uno studente diciottenne. Il rogo è stato innescato in due punti diversi per essere sicuri di distruggere il mezzo.

Per quanto riguarda il movente e l’identità degli attentatori, non sarebbero ancora emersi dati attendibili.

Gli investigatori della Questura pensano che possa trattarsi di un episodio maturato per screzi tra adolescenti.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo la mezza notte, quando si sono recati in via del Gladiolo per estinguere le fiamme.