Terribile scontro questa mattina, poco primo dell’una, in via Piagge Marine a Sezze.

Uno scooter, con a bordo due giovani, minorenni, è stato investito da un’auto nel punto in cui il parcheggio dell’Anfiteatro si immette in via Piagge Marine.

A quanto pare lo scooter avrebbe invaso la carreggiato proprio nel momento in cui l’auto, un grosso suv, sopravveniva.

L’impatto è stato molto violento tanto da scaraventare a terra i due giovani, entrambi di Sezze.

Sul posto si sono portati gli uomini della polizia locale e i sanitari del 118.

Uno dei due ragazzi, in codice rosso, è stato trasportato probabilmente a Roma, al policlinico Gemelli.

L’altro giovane sembra aver avuto conseguenze meno gravi dall’urto.

Sotto choc il guidatore dell’auto.