Una di quelle notizie che vorremmo scrivere ogni giorno.

Che scriviamo perchè rendono quella che dovrebbe essere la normalità una meravigliosa eccezionalità.

E’ il caso dell’autista di ambulanza che ha perso il portafoglio al parcheggio dell’ospedale Santa Maria Goretti e che ne è tornato in possesso grazie ad un uomo che, trovandolo, lo ha immediatamente riconsegnato al pronto soccorso.

Nel portafoglio nulla era stato toccato.

A quell’uomo che ha riconsegnato il portafoglio va il ringraziamento di tutti noi.

Un ringraziamento dovuto considerato che ogni giorno leggiamo e scriviamo di persone che vengono derubate di qualsiasi cosa.

Di persone che rubano gli occhiali da vista ad un bimbo o il giaccone ad un adolescente distratto.

Un ringraziamento al senso di responsabilità di quello sconosciuto che ha compiuto un passo avanti nella crescita di un società troppo spesso distratta, menefreghista e opportunista.

Questo sconosciuto ha dato un segnale a tutta la comunità.

Ha dimostrato cosa siano il rispetto, il peso della responsabilità non verso il singolo ma verso tutti noi.

In un mondo dove spesso non diamo peso alle azioni, quelle più semplici, quelle vere e genuine, in cui rispetto, altruismo e generosità sono parole che perdono senso questo sconosciuto ha fatto la differenza.