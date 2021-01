Sono stati attimi di vero terrore quelli vissuti, questa mattina, da alcun abitanti della località Crocevecchia, a Sezze.

Protagonista un uomo di 52 anni, di origine rumena ma da diversi anni residente a Sezze, che ha scatenato tutta la sua ira contro qualsiasi cosa e persona. Ristretto agli arresti domiciliari, l’uomo ha devastato il proprio appartamento e poi, con un’arma da taglio, ha minacciato i propri vicini di casa. Atterriti, questi ultimi hanno richiesto l’intervento dei carabinieri della locale stazione.

Erano circa le otto di questa mattina quando l’uomo, brandendo l’arma ed a torso nudo, ha iniziato a gridare a squarciagola terrorizzando i vicini ma anche i bimbi della vicina scuola.

Quando sono arrivati sul posto, gli uomini coordinati dal maresciallo Barbagallo hanno provato a far ragionare il 52enne che, per tutta riposta, ha scagliato l’arma contro uno dei militari, sfiorandolo. A quel punto uno dei carabinieri avrebbe esploso un colpo di pistola in aria, a scopo intimidatorio, prima di gettarsi, coi suoi colleghi, sul rumeno per immobilizzarlo.

Operazione fortunatamente riuscita. La persona è stata quindi sedata e caricata di peso su una ambulanza.

Un episodio che ha avuto delle avvisaglie visto che, come raccontano i vicini di casa, da alcuni giorni il 52enne dava segni evidenti di squilibrio mentale.