L’indagine è stata denominata “Buffalo” ed ha portato questa mattina all’arresto di 8 persone.

L’operazione è stata messa in atto all’alba dai militari di Latina e del reparto territoriale di Aprilia in esecuzione all’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina su richiesta della locale Procura della Repubblica.

La banda, operante a Cisterna, era dedita allo smercio di droga e a connesse operazioni di recupero crediti a carattere estorsivo.

In carcere sono finiti Antonio Di Noia, 39enne, già arrestato con l’operazione “Astice”, Vincenzo Avagliano, 44enne, ex cognato di Di Noia, Stefano Speranza, 53enne, Gianluca Zuncheddu, 39enne, Franco Iacomussi, 45enne.

Ai domiciliari Luca Di Noia, 24enne, nipote di Antonio, Simone Amabile, 24enne, Sandro Amabile, 22enne, fratello di Simone.

Sono tutti residenti a Cisterna di Latina eccetto Speranza, proveniente da Aprilia.

I reati contestati, a vario titolo, sono tentata estorsione, lesioni aggravate, cessione di sostanze stupefacenti aggravata e continuata, porto abusivo di ami da fuoco, danneggiamento aggravato, ricettazione, maltrattamenti in famiglia.

Le indagini sono partite a febbraio del 2018 dalla richiesta di aiuto di un giovane di Cisterna, aggredito per costringerlo a pagare un debito di droga contratto da un suo cugino.

Da qui è stato possibile ricostruire un’articolata attività di smercio di cocaina, marijuana e hashish.

La droga veniva consegnata a clienti selezionati, previo appuntamento telefonico, in località sempre diverse da Cisterna.

Zuncheddu in particolare è l’organizzatore e fa avere ai pusher la sostanza da smerciare. È nel corso di queste indagini che scatta l’arresto in flagranza, il 30 giugno 2018, di tre spacciatori con circa 2 etti di marijuana; uno di loro è Luca Di Noia, un altro è suo padre Carmine, fratello di Antonio.

La pressione investigativa sul territorio, finalizzata appunto a riscontrare le indagini in corso, infastidiscono il gruppo e, per questa ragione, Avagliano e Antonio Di Noia portano a compimento un atto ritorsivo.

Procuratisi una Smart bianca rubata grazie a Speranza effettuano ripetuti passaggi per individuare le automobili private dei carabinieri coinvolti.

Il 19 maggio 2018, esplodono 4 colpi di arma da fuoco contro quella di un maresciallo. Non escludono di compiere altri gesti intimidatori, anche più gravi, contro i componenti della ztazione o addirittura loro familiari.

A margine, l’attività d’indagine si è appreso, inoltre, che Amabile picchiava con violenza e minacciava di morte la compagna.