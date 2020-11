A poco più di 24 ore dall’attentato di ieri mattina a Ceriara di Sezze, non sono ancora del tutto chiariti i contorni della vicenda che ha portato tre persone di Priverno, padre di 78 anni e i suoi due figli di 21 e 30 anni, alla spedizione punitiva nei confronti di un 30enne romano, ma residente a Roccagorga.

Per cercare di capire meglio come sono andati i fatti, abbiamo chiesto al responsabile delle indagini, il maggiore Carlo Maria Segreto, Comandante della Compagnia Carabinieri di Latina.

Anzitutto come si è risalito all’identità degli aggressori: “Abbiamo raccolto – ci racconta il maggiore – testimonianze delle persone presenti sul posto e poi molto importanti sono state le dichiarazioni della vittima”.

Su quali rapporti ci fossero tra vittima e aggressori, il comandante ha specificato che: “Almeno uno dei figli aveva una conoscenza diretta dell’aggredito. Il movente? Sembra sia di tipo sentimentale, ma parrebbe da escludere che al centro della vicenda ci sia una donna contesa. Nel senso che aggressore e aggredito non sarebbero rivali in amore. Però stiamo ancora indagando”.

A distanza di poche ore dall’aggressione, gli arresti: “Due degli aggressori erano rimasti nei pareggi del luogo dell’agguato, mentre il terzo era tornato a casa e li lo abbiamo trovato”.

Per quanto riguarda la dinamica, infine, ancora il maggiore Carlo Maria Segreto, Comandante della Compagnia Carabinieri di Latina: “Gli uomini di Priverno hanno utilizzato due vetture: sulla prima c’era uno dei figli, che avrebbe esploso i primi due colpi di arma da fuoco con una pistola che non abbiamo ancora ritrovato. Per altro uno dei colpi, quello che si è conficcato nel cruscotto, ha mancato la vittima davvero di poco… L’altra auto utilizzata è stata quella che ha speronato la vettura della vittima per costringerla a fermarsi. L’uomo è stato malmenato e poi, quando ha provato a scappare, è stato inseguito e sono stati esplosi altri colpi. In tutto sette. Alla fine ha trovato rifugio dentro la scuola e proprio il personale scolastico gli ha prestato i primi soccorsi, chiamando le forze dell’ordine”.