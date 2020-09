L’Atletica di Latina continua a mietere successi e soddisfazioni. Gli atleti pontini si sono messi in luce in vari appuntamenti in tutta la penisola.

La prima bella notizia arriva da Leonardo Dalmazio, che atterra a 6 metri e 50 nel salto in lungo, terza prestazione nazionale under 16 dell’anno, e stacca il biglietto per i campionati italiani di Forlì dei primi di ottobre.

Sempre in chiave under 16 ottimi miglioramenti nell’alto per Andrea Belvisi, che supera 1,76, e Leonardo Bovolenta, che si ferma ad 1,74 ed entrambi si inseriscono tra i primi dieci d’italia.

Importantissimo sigillo anche per la staffetta 4×400 (nella foto) under 18 che con Andrea Terriaca, Davide Zuliani, Leonardo Adabbo e Mario Roani ferma i crono a 3’32”, nuovo record provinciale e seconda prestazione nazionale dell’anno.

Prossimo appuntamento, nel fine settimana, quello di Rieti, dove si svolgeranno i campionati Italiani Allievi, parliamo quindi di under 18.

Molto nutrita la pattuglia presentata da Intesatletica, che sarà ai nastri di partenza con ben 11 atleti.

Riflettori puntati su Davide Zuliani nel decathlon, Mario Roani negli 800, Andrea Terriaca nei 400 ostacoli, Giulia Dovarch e Martina Cappa nel lungo, Soraya Galuppi nel martello.