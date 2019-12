100 milioni di euro nel 2019, 120 bandi di gara aggiudicati, 100 cantieri aperti per il rifacimento di una parte dei 680 km di strade ex provinciali prese in carico dalla Regione.

Sono solo alcuni dei numeri che contraddistinguono il bilancio Astral, la società che gestisce il patrimonio infrastrutturale della regione.

L’amministratore delegato della società, Antonio Mallamo, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale ai lavori pubblici, Mauro Alessandri, hanno spiegato quanto fatto sinora ma soprattutto quanto è previsto per l’immediato futuro.

Per quanto riguarda la provincia di Latina, presto partirà il bando per un investimento di 6,5 milioni di euro per il rifacimento dell’asfalto sulla Cisterna-Valmontone.

“Da qui al 15 gennaio appalteremo i lavori legati all’organizzazione della Ryder Cup e poi ci ci saranno anche quelli per – ha spiegato Mallamo – i mondiali di canottaggio a Sabaudia nel 2020. Abbiamo tempi di gara brevissimi: 37 giorni per la pubblicazione dei bandi, 15 per assegnare e poi partiamo. Abbiamo i tempi di aggiudicazione per relativo appalto più bassi di tutta Italia”.

In generale gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le strade della provincia di Frosinone, che interessa il 37% degli oltre 1.400 km di viabilità di competenza regionale, per oltre 18 milioni, per oltre 20 milioni di euro quelle nella provincia di Latina, quasi il 17% delle strade regionali, per oltre 14 milioni quelle della provincia di Roma. 10% del totale stradale e per oltre 8 milioni di euro sia quelle del viterbese sia quelle reatino (rispettivamente circa il 19 e il 17% del totale stradale regionale).

“Nella maggior parte dei casi gli utenti non si accorgono dei lavori perchè preferiamo realizzarli di notte. Nelle strade principali lavoriamo dalle 22 alle 6 del mattino, quando poi viene ripristinata la circolazione stradale. I lavori sono squilibrati – conclude Mallamo – verso il sud del Lazio perchè la situazione era la più disastrata e poi oltre il 55% della rete che gestiamo è nelle province di Frosinone e Latina“.